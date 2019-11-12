Apple планирует выпустить гарнитуру и очки для дополненной реальности

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Гарнитура сейчас носит модельный номер N301. Предполагается, что она будет похожа на более компактную версию автономной VR-гаджета Oculus Quest.

Устройство будет сочетать возможности AR и VR. В его функционал войдут внешние камеры для построения трехмерного окружения и встроенный дисплей высокого разрешения для демонстрации контента VR и смешивания виртуальных объектов с предметами из реальности. Утверждается, что с 2021 года к проекту подключатся разработчики ПО.

Очки Apple сейчас проходят под номером N421.

"Текущие прототипы выглядят как дорогостоящие солнцезащитные очки с толстыми оправами, в которых находятся аккумулятор и прочая электроника", - пишет издание.

Также утверждается, что Apple разрабатывает специальные линзы, темнеющие во время работы для индикации статуса устройства.

Оба девайса будут использовать "новую систему 3D-камер". Она должна стать "новым словом" в системе Face ID, которую сегодня используется в устройствах iPhone и iPad Pro.

Новая камера ToF, как ожидается, появится в новом iPad Pro, который должен выйти в начале следующего года. Она может расширить возможности AR.