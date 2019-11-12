В НАБУ назвали основания для задержания главы "Райффайзен Банка Аваль"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, следствие установило, что отчеты об оценке недвижимости, под залог которой "VAB Банк" получил кредит, были подделаны. Так, экспертиза подтвердила, что реальная стоимость имущества, которое выступало залогом по кредиту НБУ на 1,2 млрд грн, не превышала 73 млн грн.

"Следствие имеет доказательства, что должностные лица НБУ, принимая решения о предоставлении 1,2 млрд грн кредита, знали о вышеуказанных фактах", – заявили в НАБУ.

В частности, по данным следствия, руководству НБУ было известно о завышении оценки залога, а на момент выдачи очередного кредита у "VAB Банка" уже была просроченная задолженность перед Нацбанком на сумму 3 млрд грн. При этом решение о выдаче очередного кредита было принято после визита собственников и руководства "VAB Банка" к высшему руководству НБУ.

НАБУ также указывает, что весь процесс получения стабилизационного кредита был завершен в очень сжатые сроки, пока Александр Писарук исполнял обязанности главы НБУ. При этом у следствия якобы есть доказательства, что бывший топ-менеджер НБУ сообщил подчиненным о решении выдать кредит "VAB Банку" еще до того, как банк официально подал необходимые для этого документы.

Кроме того, следователи утверждают, что решение о предоставления кредита НБУ было принято с нарушением требований законодательства, поскольку "VAB Банк" не предоставил необходимого для его получения пакета документов, в частности – программы финансового оздоровления.

"Следствие не исключает привлечения к ответственности и других членов правления, которые принимали коллегиальное решение (о выдаче стабилизационного кредита, – ред.)", – отмечается в сообщении.

При этом в НАБУ подчеркивают, что деятельность Писарука на должности главы правления "Райффайзен Банка Аваль" не является предметом указанного расследования.

По данным следствия, в целом к реализации схемы по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц.

"Восьмерым из них уже сообщили о подозрении. В отношении еще ряда лиц, в том числе бенефициарного собственника "ВиЭйБи Банка", которые в данное время находятся за границей, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом", – сообщили в НАБУ.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку, а его заместитель Екатерина Рожкова высказала готовность взять на поруки задержанных по делу бывших сотрудников НБУ.

В поддержку Писарука также выступил глава набсовета "Райффайзен Банка Аваль".