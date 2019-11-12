В Ривненской области увеличилось количество потребителей газа

Как сообщает пресс-служба компании, общее количество бытовых потребителей газа в области превысило 263 тысяч жителей, основная доля которых – из областного центра и городов области, передает БизнесЦензор.

Так, больше всего новых клиентов "Ривнегаз Сбыта" появилось в областном центре и Ривненском районе. В течение года здесь почти 870 домохозяйств стали новыми потребителями газа. Еще десятки новых потребителей присоединились к компании в городах Костополь, Дубно и Сарны. Такое увеличение связано со строительством новых домов в городах и районах.

"Жители Ривненщины среди всех видов топлива отдают предпочтение природному газу как доступному и экологическому энергоносителю. Вместе с тем, отдельные потребители в целях экономии в сельской местности возвращаются к пользованию дровами как альтернативным видом топлива. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении", – пояснил директор "Ривнегаз Сбыта" Леонид Кошельник.

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В компании отмечают, что ежедневно сотрудники "Ривнегаз Сбыта" обслуживают тысячи клиентов в областном центре и в каждом районе Ровенской области, консультируют, разрабатывают обращения и предоставляют необходимую информацию. Ведь большинство поставок газа "Ривнегаз Сбыта" направлены именно на бытовых потребителей.

В то же время в компании констатируют, что ощутимо усложняют ситуацию с расчетами многомиллионные долги потребителей, в том числе и получателей государственной помощи, а также значительное количество льготников и субсидиантов.

При этом торговая наценка "Ривнегаз Сбыта" составляет меньше 2,1% от цены природного газа. После оплаты за газ эти средства направляют на обеспечение клиентов квитанциями, поддержку необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности "Личного кабинета" потребителя на сайте 104.ua, а также мобильных приложений 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), Контакт-центра и других сервисов.