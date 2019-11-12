Миссия МВФ возвращается в Украину 14 ноября

Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ", – сообщил представителя МВФ.

Напомним, Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

После продложения переговоров с украинской делегацией во время собрания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в октябре директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон заявил, что в течение ближайших недель миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.