Госэнергоэффективности предложило ввести обязательные квоты на биотопливо

Проект пакета законопроектов касательно развития рынка биотоплива в ходе Petroleum Ukraine 2019 представил директор департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По словам Шафаренко, проект предусматривает, что с 1 января 2023 года эта квота вырастет до 7%, а с 2025 года - до 10%.

"Производитель и импортер должены показать, что в годовом своем объеме он произвел (импортировал) столько-то бензина и столько-то биоэтанола. И если квота не будет соблюдена, то предусматривается штраф", - отметил Шафаренко, добавив, что функции по контролю будут возложены на Госэнергоэффективности.

"Мы будем брать отчет у компаний-производителей и импортеров, мы будем их сверять с налоговыми и таможенными данными и по результатам годового объема будем выносить вердикт", - сообщил он.

Шафаренко также рассказал, что сейчас в разработке находится еще один законопроект, направленный на развитие рынка возобновляемой энергетики. Он касается уменьшения акцизной ставки на биотопливную составляющую вплоть до нуля.

"Это, по сути, "пряник", который поможет отменить акциз на биоэтаноловую составляющую в топливе. Вот используете 10% биоэтанола в своем топливе, то вы платите на него нулевой акциз. Полный акциз платите только на нефтяную составляющую", - прокомментировал Шафаренко.

Данные законопроекты находятся на стадии разработки и в текущий момент проходит их обсуждение на комитете энергетики и ЖКХ.

В 2017 году Госэнергоэффективности презентовала законопроект относительно развития рынка биотоплива. Документ предусматривал максимальную долю биоэтанола в общем объеме реализованных топлив в объеме 7% c 2020 года. Однако до практической реализации дело не дошло.