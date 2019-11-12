АМКУ открыл еще одно дело в отношении МХП Косюка из-за повышения цен на курятину

Об этом говорится в обнародованном АМКУ исследовании рынка курятины в 2016-2018 годах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комитет не выявил обоснованные причины для повышения цен на курятину производства МХП в июле-августе 2017 года. Поэтому против этой группы открыто еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке", - отмечается в сообщении ведомства.

При этом АМКУ зафиксировал факторы, которые могут указывать на неэффективное функционирование рынка, а именно - введение ограничительной политики в отношении дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров. Учитывая это, комитет в июне 2019 года начал рассмотрение дела в отношении МХП о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Кроме того, АМКУ установил: государственная поддержка не привела к существенному изменению рыночных долей основных участников на указанном рынке. Более того, доля МХП на рынке в натуральном выражении в течение 2016-2018 годов сократилась, что объясняется экспортно-ориентированной политикой производителя. Вместе с тем в денежном выражении объем продаж группы на внутреннем рынке увеличивается за счет роста цен на куриное мясо.

По оценкам комитета, рынок первичной реализации куриного является високонцентрированным. Крупнейшим и наиболее мощным его участником является МХП, который имеет структурные признаки монопольного положения с долей 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году.

"По результатам 2019 года прогнозируется усиление рыночной концентрации и увеличение доли МХП до 47% за счет увеличения объемов производства курятины на второй очереди "Винницкой птицефабрики", - отмечает АМКУ.

В нем указывают, что объем производства курятины национальными производителями с каждым годом увеличиваются: в 2016 году - 710,570 тыс. тонн, в 2017 году - 769,532 тыс. тонн, в 2018 году - 776,461 тыс. тонн.