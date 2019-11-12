АМКУ открыл еще одно дело против МХП Косюка из-за повышения цен на курятину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ по итогам исследовании рынка курятины в 2016-2018 годах, передает БизнесЦензор.

"Комитетом не выявлено обоснованных причин для повышения цен на курятину производства МХП в июле-августе 2017 года. Поэтому против этой группы открыто еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке", – сказано в сообщении.

При этом АМКУ зафиксировал факторы, которые могут указывать на неэффективное функционирование рынка, а именно - введение ограничительной политики в отношении дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров. Учитывая это, комитет в июне 2019 года начал рассмотрение дела в отношении МХП о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

По оценкам комитета, рынок первичной реализации куриного является високонцентрированным. Крупнейшим и наиболее мощным его участником является МХП, который имеет структурные признаки монопольного положения с долей 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году.

При этом объем производства курятины национальными производителями с каждым годом увеличиваются: в 2016 году – 710,57 тыс. тонн, в 2017 году – 769,53 тыс. тонн, в 2018 году – 776,46 тыс. тонн.

По результатам 2019 года АМКУ прогнозирует увеличение доли МХП на рынке до 47% за счет увеличения объемов производства курятины на второй очереди "Винницкой птицефабрики" (запущена в 2018 году).

В то же время АМКУ не нашел подтверждения тому, что государственная поддержка привела к существенному изменению рыночных долей основных участников на указанном рынке.

"Более того, доля группы "МХП" на рынке (в тоннах) в течение 2016-2018 годов уменьшалась, что объясняется экспортно-ориентированной политикой производителя. Вместе с тем в денежном выражении объем продаж группы "МХП" на внутреннем рынке увеличивается за счет увеличения цен на мясо куриное", – отмечают в АМКУ.

Как сообщалось, в июне Антимонопольный комитет (АМКУ) начал расследование действий группы МХП, которая объединяет 5 птицефабрик, и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащих Юрию Косюку, на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением.

В частности, АМКУ выявил, что "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы МХП и запрещает этим партнерам продавать продукцию конкурентов. Антимонопольный комитет также начал сбор и анализ доказательств по делу.

В 2018 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) продал внешним потребителям 593,53 тыс. тонн куриного мяса, что на 11,4% больше, чем в 2017 году.

Систая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.