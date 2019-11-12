В Конотопе открыли новый центр обслуживания потребителей газа

Как сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз", новый центр обслуживания клиентов стал уже седьмым в Сумской области, передает БизнесЦензор.

"Мы улучшаем формат обслуживания потребителей природного газа – открываем новые Центры обслуживания клиентов, вводим онлайн сервисы. Современные технологии обслуживания и доступность позволяют клиентам сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе нововведений на газовом рынке страны. В планах открытие подобных "открытых пространств" по ​​всем отделениям Сумщины", – отметил начальник управления клиентского сервиса "Сумыгаза" Эдуард Онищенко.

Как отмечается в сообщении, в центре обслуживания клиентов в Конотопе будет предоставляться весь спектр услуг: от расчетов за газ до процесса присоединения к газовым сетям, изготовления проектной документации.

Кроме того, в новом центре реализован целый ряд нововведений: автоматическая система распределения клиентских потоков – электронная очередь, помощь специалистов в пользовании новыми современными онлайн-сервисами, доступ в "Личный кабинет" на 104.ua с помощью экрана самообслуживания.

Также для посетителей центра созданы комфортные условия пребывания в зонах ожидания, что удовлетворяет все потребности посетителей, особенно клиентов почтенного возраста.

Новый Центр обслуживания клиентов работает по адресу: Конотоп, ул. Лазаревского, 6А, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, без обеденного перерыва.

В то же время в компании обращают внимание, что с 12 ноября консультации бытовых потребителей природного газа по адресу: Конотоп, ул. Батуринская, 64 больше проводится не будут.