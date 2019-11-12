БизнесЦензор

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12.11.19 21:00

Amazon запустит собственную сеть супермаркетов

Компания Amazon подтвердила планы запуска нового продуктового бренда - супермаркетов, которые будут отличаться от сети Whole Foods, которую компания приобрела два года назад.

Amazon запустит собственную сеть супермаркетов

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Amazon опубликовала четыре списка вакансий для своего "первого продуктового магазина" в пригороде Лос-Анджелеса. Пресс-секретарь Amazon подтвердила списки и сказала, что магазин откроется в 2020 году. У него будет обычная касса в отличие от Whole Foods без кассы.

Amazon приобрела сеть супермаркетов Whole Foods в 2017 году. Сумма сделки составила $13,7 млрд. В результате поглощения сеть сохранила свое название, штаб-квартиру в Остине и топ-менеджмент. В 2018 году Amazon начала тестировать доставку из магазинов Whole Foods.

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