Amazon запустит собственную сеть супермаркетов

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Amazon опубликовала четыре списка вакансий для своего "первого продуктового магазина" в пригороде Лос-Анджелеса. Пресс-секретарь Amazon подтвердила списки и сказала, что магазин откроется в 2020 году. У него будет обычная касса в отличие от Whole Foods без кассы.

Amazon приобрела сеть супермаркетов Whole Foods в 2017 году. Сумма сделки составила $13,7 млрд. В результате поглощения сеть сохранила свое название, штаб-квартиру в Остине и топ-менеджмент. В 2018 году Amazon начала тестировать доставку из магазинов Whole Foods.