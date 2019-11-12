У младшего брата Медведчука нашли связи с российским бизнесом

Как сообщает российский Интерфакс, в концерне "Россиум" подтвердили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям в нефинансовые активы, передает БизнесЦензор.

В то же время, по словам источника агентства на фармацевтическом рынке, в последнее время Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития ПАО "Аптечная сеть 36,6". Крупным акционером этой компании является "Московский кредитный банк", подконтрольный концерну "Россиум" Романа Авдеева.

В "Россиуме" не ответили на вопрос о том, является ли Медведчук инвестором российской аптечной сети.

Выручка аптечной сети "36,6" по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 20,86 млрд рублей, чистый убыток сократился с 5,5 млрд до 3,76 млрд руб. В 2016-2017 годах 15% акций компании приобрел американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance.

Гендиректором "Россиума" с 1 октября является основной бенефициар дружественной "Россиуму" группы "Регион" Сергей Судариков, Авдеев по-прежнему возглавляет совет директоров.

Летом 2019 года "Регион" и "Россиум" договорились оценить активы для объединения бизнесов.

Сергей Медведчук в 1998-2004 годах возглавлял налоговое управление Львовской области, затем был первым замглавы Государственной налоговой администрации Украины.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Луганской области как представитель партии своего брата "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Известно, что брат ближайшего соратника Виктора Медведчука и нардепа Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о фактах причастности жены Медведчука к освоению нефтяных месторождений в России.

В частности, компания, которая принадлежит Марченко, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

При этом Тарас Козак не вносит в имущественную декларацию данные о своей гражданской жене Наталье Лавренюк, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине и доля в нефтяном бизнесе в России супругов Марченко-Медведчука.

Сап Виктор Медведчук подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, формально владеет бизнесом на территории России, однако заявил, что управляет бизнесом сам.