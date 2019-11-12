Рада одобрила ликвидацию связанной с нардепом Яценко схемы при продаже недвижимости

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2047-д в первом чтении проголосовали 378 народных депутатов.

Предложение подготовить документ к голосованию во втором чтении по сокращенной процедуре поддержали 314 нардепов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предложено упростить процедуру оценки недвижимости "путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прекращения вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке".

Проектом предусматривается, что нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, тогда как сейчас они вынуждены платить за эту услугу частным площадкам.

При этом предложено установить, что информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой, предусмотрено автоматическое обнародования всей информации об объекте недвижимости и его стоимости в режиме открытого доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).

Плату за формирование справок из реестра в размере 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, предложено направить в госбюджет. За регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в единой базе плата составит 10% прожиточного минимума (около 300 грн. вместо 1800 грн. в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас).

Также проектом закона предложено с 1 января 2020 года ввести новую упрощенную модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Ожидается, что благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение. В случае несогласия с автоматической оценкой, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности, оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе.

Читайте также: Связанные с нардепом Яценко прокладки заработали на передаче документов об оценке за месяц 23 миллиона. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которую связывают с компанийми депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.