Рада одобрила криминальное наказание за нелегальную добычу янтаря

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2240 в первом чтении проголосовали 342 народных депутата.

Законопроектом предлагается урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

В частности, законопроектом предложено установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.

В частности, за незаконную добычу янтаря устанавливается наказание в виде штрафа от 51 до 170 000 грн, либо лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества при повторном нарушении. В то же время за содействие нелегальной добыче со стороны служебных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией.

Также предложено ввести временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его добычи.

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Документом также устанавливается механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Для легальной добычи янтаря предложено ввести единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 200 тысяч необлагаемых налогом минимумов (3,4 млн грн) за один гектар земли.