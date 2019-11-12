БизнесЦензор

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12.11.19 14:55

В 2020 году планируется отремонтировать 4 000 километров дорог, – Криклий

4000 км дорог будет восстановлено в 2020 году, следующий шаг – качественные дороги к опорным школам и больницам в регионах.

В 2020 году планируется отремонтировать 4 000 километров дорог, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации изменений, которые планируется внедрить в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 и последующие 5 лет, передает БизнесЦензор.

"Президент Украины анонсировал начало большого строительства с 1 марта следующего года по всей стране. Мы начинаем строить новую страну, новую инфраструктуру, новое качество жизни для каждого", – подчеркнул Криклий.

Министр напомнил, что за 76 дней работы сделан ряд важных шагов для привлечения дополнительных средств на проекты развития государственных и местных дорог: так, достигнута договоренность с ЕБРР о финансировании восстановления региональных дорог в объеме 300 млн евро, а также с ЕИБ о выделении средств для капитального ремонта трассы Одесса-Киев и строительства обхода Львова – 450 млн евро. 

"В 2020 году правительство выделит 73 млрд грн на дорожную инфраструктуру. Это больше чем в предыдущие годы почти на 40%. Эти средства мы будем тратить рационально. Дороги государственного и международного значения мы будем капитально ремонтировать или реконструировать. Тогда дороги будут служить минимум 10-15 лет без ремонтов", – отметил Криклий.

По словам министра, всего в 2020 году планируется возобновить 4000 км дорог.

"У нас понятная логика восстановления дорог – соединяем между собой областные центры и районные центры с областными. Малый и средний бизнес работает в пределах области, дороги должны создать дополнительный импульс для бизнеса. Но людям больше приходится ездить своим городом или районом. Вместе с местной властью делаем дороги между населенными пунктами и районами. И главное – делаем дорогу к каждой опорной школе, больнице, другим социальным объектам", – отметил Криклий.

"Наша цель за несколько лет сделать реальным путешествие из Харькова до западной границы на машине за 10 часов", – поделился планами на будущее Криклий.

Министр также назвал необходимостью нре только создание новых качественных дорог, но и их защиту от разрушения перегруженными фурами. Планируется в дальнейшем вводить современные системы контроля – взвешивание грузовиков в движении.

"Это элемент smart roads, когда технологии фиксируют перегрузки, экономя человеческие ресурсы. Система автоматически фиксирует перегрузки. В этом году работают 6 таких комплексов, в 2020 году их будет 20, за несколько лет – 150. Благодаря им исчезнет коррупция", – отметил министр.

Также он сообщил, что качественное дорожное покрытие – это не единственный шаг правительства для создания инфраструктуры безопасности на украинских дорогах. Министерство инфраструктуры планирует позаботиться о снижении на 30% аварийности на украинских дорогах. Для этого в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в два раза – до 3,2 млрд грн.

Это позволит обеспечить создание и установку:

Для внедрения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения для автомобильных дорог государственного значения предусмотрено более 300 комплексов.

Министерство инфраструктуры также планирует запретить для перевозки пассажиров использование переоборудованных автобусов; транспортных средств, которые не оборудованы ремнями безопасности (кроме городских маршрутов); автобусов, а контроль за соблюдением рабочего времени водителями будут обеспечивать автоматические устройства. 

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