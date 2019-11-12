В 2020 году планируется отремонтировать 4 000 километров дорог, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации изменений, которые планируется внедрить в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 и последующие 5 лет, передает БизнесЦензор.

"Президент Украины анонсировал начало большого строительства с 1 марта следующего года по всей стране. Мы начинаем строить новую страну, новую инфраструктуру, новое качество жизни для каждого", – подчеркнул Криклий.

Министр напомнил, что за 76 дней работы сделан ряд важных шагов для привлечения дополнительных средств на проекты развития государственных и местных дорог: так, достигнута договоренность с ЕБРР о финансировании восстановления региональных дорог в объеме 300 млн евро, а также с ЕИБ о выделении средств для капитального ремонта трассы Одесса-Киев и строительства обхода Львова – 450 млн евро.

"В 2020 году правительство выделит 73 млрд грн на дорожную инфраструктуру. Это больше чем в предыдущие годы почти на 40%. Эти средства мы будем тратить рационально. Дороги государственного и международного значения мы будем капитально ремонтировать или реконструировать. Тогда дороги будут служить минимум 10-15 лет без ремонтов", – отметил Криклий.

По словам министра, всего в 2020 году планируется возобновить 4000 км дорог.

"У нас понятная логика восстановления дорог – соединяем между собой областные центры и районные центры с областными. Малый и средний бизнес работает в пределах области, дороги должны создать дополнительный импульс для бизнеса. Но людям больше приходится ездить своим городом или районом. Вместе с местной властью делаем дороги между населенными пунктами и районами. И главное – делаем дорогу к каждой опорной школе, больнице, другим социальным объектам", – отметил Криклий.

"Наша цель за несколько лет сделать реальным путешествие из Харькова до западной границы на машине за 10 часов", – поделился планами на будущее Криклий.

Министр также назвал необходимостью нре только создание новых качественных дорог, но и их защиту от разрушения перегруженными фурами. Планируется в дальнейшем вводить современные системы контроля – взвешивание грузовиков в движении.

"Это элемент smart roads, когда технологии фиксируют перегрузки, экономя человеческие ресурсы. Система автоматически фиксирует перегрузки. В этом году работают 6 таких комплексов, в 2020 году их будет 20, за несколько лет – 150. Благодаря им исчезнет коррупция", – отметил министр.

Также он сообщил, что качественное дорожное покрытие – это не единственный шаг правительства для создания инфраструктуры безопасности на украинских дорогах. Министерство инфраструктуры планирует позаботиться о снижении на 30% аварийности на украинских дорогах. Для этого в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в два раза – до 3,2 млрд грн.

Это позволит обеспечить создание и установку:

около 1600 пешеходных переходов и освещения на 1500 пешеходных переходах;

90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты, и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для дорог с интенсивным движением;

средства принудительного снижения скорости движения на 42 объектах;

440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом;

270 развязок кольцевого типа;

31 амортизационный отбойник;

закупку 200 единиц специальной аварийно-спасательной техники для ГСЧС.

Для внедрения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения для автомобильных дорог государственного значения предусмотрено более 300 комплексов.

Министерство инфраструктуры также планирует запретить для перевозки пассажиров использование переоборудованных автобусов; транспортных средств, которые не оборудованы ремнями безопасности (кроме городских маршрутов); автобусов, а контроль за соблюдением рабочего времени водителями будут обеспечивать автоматические устройства.