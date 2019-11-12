Прокуратура будет просить 30 миллионов залога для подозреваемых по делу VAB Банка

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен", - сообщает САП.

Прокуроры сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд гривен.

Среди подозреваемых - бывший первый заместитель председателя НБУ, бывший директор Генерального департамента банковского надзора; бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины по Киеву и Киевской области, а также бывшие должностные лица ПАО "ВиЭйБи Банк" - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами "ВиЭйБи Банка".

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным САП, в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

"Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, откликнулось на его предложение", - сообщает САП,

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке, сообщает САП. Реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн вместо 1,8 млрд грн, указывает следствие.

Как сообщал БизнесЦензор, среди подозреваемых по этому делу находится председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук. Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

Гонтарева уже заявила, что задержание Писарука связано с его работой в НБУ.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку.