Новый оператор ГТС Украины подал заявку на получение лицензии по транспортировке газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС сообщает БизнесЦензор.

"Мы подали заявление в НКРЭКУ на получение лицензии по транспортировке природного газа", - сообщает компания.

Оператор ГТС Украины планирует получить лицензию до конца 2019 года.

"Рассчитываем получить ее до конца текущего года, ведь с 1 января Оператор ГТС будет отделен от группы "Нафтогаз Украины" и передан в управление государственной компании ОАО Магистральные газопроводы Украины, подчиненному Министерство финансов Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, 31 октября Верховная Рада приняла законопроект, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы.