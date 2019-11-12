Товарооборот сети "АТБ" превысил 86 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, рост общего товарооборота корпорации обусловлен, в частности расширением сети (до 1030 магазинов по Украине), экспериментальным обновлением формата магазина "АТБ" и наличием современной логистической инфраструктуры.

По данным компании, в январе-сентябре средний чек по магазинам "АТБ" вырос на 14,9% или 13,46 грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 103,9 грн. При этом в общем товарообороте наблюдается увеличение в части товаров среднего ценового сегмента.

Доля собственных торговых марок (СТМ, De Luxe Foods & Goods Selected, "Спецзаказ АТБ", "Своя линия", "Умный выбор") в товарообороте сети в январе-сентябре 2019 года составила 17,5% (с учетом собственного импорта – 20,6%), что на 15,8% (18,1%) больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Как сообщалось, по итогам 2018 года товарооборот сети "АТБ" составил 103,9 млрд грн.

Розничная сеть компании "АТБ-Маркет" основана в 1993 году.