БизнесЦензор

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12.11.19 11:12

Глава Нацбанка прервал загранкомандировку в связи с задержанием экс-зама Гонтаревой

Пресс-служба Национального банка Украины сообщает, что ни один из членов правления и директоров департаментов НБУ не был задержан во время следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита ПАО "ВиЭйБи Банк".

Глава Нацбанка прервал загранкомандировку в связи с задержанием экс-зама Гонтаревой

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В то же время председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину", - сообщает НБУ.

Также сообщают, что правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

"Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки", - заявляет НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных былпредседатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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