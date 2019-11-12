"Укроборонпром" подписал контракт на поставку первого самолета Ан-178 для полиции Перу

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", сообщает БизнесЦензор.

"Спецтехноэкспорт" завершил процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Перу по поставке Ан-178.

"Контрактом предусмотрено производство и поставку украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставления пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии", – сообщает "Спецтехноэкспорт".

Как отмечается в сообщении, тендерное предложение "Спецтехноэкспорта" стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).

"Благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов". Сейчас компания "Спецтехноэкспорт" ведет переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран этого региона", – подчеркивают в компании.

Как уточнил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, госпредприятие "Антонов" также будет осуществлять обслуживание самолета на период гарантийного срока.

"Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации "Анов" в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б", – отметил гендиректор госконцерна.

Читайте также: ГосЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета АН за 500 миллионов

Как сообщалось, ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что госконцерн стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять перевозку 100 человек; десантирование 84 человека; доставку грузов (до 18 тонн); десантирование грузов; эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.





