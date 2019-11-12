Danske Bank советовал богатым россиянам способы по скрытию активов, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Bloomberg, об этом говорилось в презентации 2012 года эстонского подразделения кредитной организации.

Презентация была адресована узкому кругу клиентов. В ней говорилось, что вложения в золото - не только традиционный способ хеджировать риски, но и позволяет сохранить анонимность. Одобрение регуляторов, которые отслеживают отмывание денег, было необходимо, чтобы забрать золото, однако для долгосрочного хранения разрешения не требовались, отмечал Danske Bank. При покупке золота банк брал с клиентов комиссию в 0,5% от стоимости металла, при приобретении небольшого объема комиссия возрастала до 4%.

В 2018 году в эстонском филиале Danske Bank были выявлены масштабные случаи отмывания денег. Филиал заподозрили в проведении более 200 млрд евро сомнительного происхождения в 2007-2015 годах. В октябре 2019 года банк решил закрыть этот филиал и перевести его корпоративных клиентов в литовское подразделение.

В июле 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после жалобы главы Hermitage Capital Уильяма Браудера на 26 сотрудников эстонского филиала. По информации Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Следствие по делу ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.

Рехе покончил с собой в сентябре 2019 года. Он руководил эстонским филиалом банка в 2008-2015 годах.

По данным The Wall Street Journal, Банк России еще в 2013 году предупреждал эстонское подразделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.