Урожай зерновых составит рекордные 74 миллиона тонн, – Милованов

Об этом Милованов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

Милованов сообщил, что прогнозируемое производство пшеницы составит 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн), ячменя – 8,9 млн тонн (больше 1,6 млн тонн), ржи - ржи - 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн); овса - 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн), гороха - 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн); гречки - 85 тыс. тонн (меньше на 52 тыс. тонн); проса - 165 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн); риса - 63 тыс. тонн (меньше на 6 тыс. тонн).

Производство технических культур, по словам Милованова, может составить: сахарной свеклы – 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн), подсолнечника – 14,2 млн тонн (на уровне прошлого года); сои – 3,6 млн тонн (меньше на 827 тыс. тонн); рапса – 3,2 млн тонн (больше на 472 тыс. тонн).

Производство картофеля прогнозируемо составит 20,3 млн тонн, что меньше прошлогодних показателей на 2,2 млн тонн, производство овощей уменьшиться на 575 тысяч тонн до 8,9 млн тонн.

Как сообщалось, в октябре Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз урожая зерновых культур в 2019 году в Украине до нового рекордного уровня в 72,6 тыс. тонн – с 67,4 тыс. тонн, заложенных в майском макропрогнозе.

Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украинена уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.