С начала года украинский аграрный экспорт превысил $15 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

В общем, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за отчетный период достиг $19,979 млрд, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Экспорт в страны Азии составил 41,4% ($6,529 млрд); страны ЕС - 33,9% ($5,344 млрд); Африку - 15,2% ($2,4 млрд); СНГ - 6,6% ($1,045 млрд); США - 0,4% ($66,4 млн); другие страны - 2,5% ($390,2 млн).

Пять крупнейших стран-импортеров украинской сельхозпродукции - Китай (8,6%), Египет (7,5%), Нидерланды (7,1%), Индия (7,1%), Турция (6,7%).

Важнейшими факторами положительного сальдо сельскохозяйственной продукции остаются зерновые культуры - 43,3%, масла - 20,8% и семян масличных культур - 10,5%.

По итогам 9 месяцев выросли объемы экспорта продукции растениеводства - на 22,9% (кукурузы - на 61,3%, пшеницы - на 26%, семян - на 30,6%, жмыха и других твердых отходов, полученных при добыче подсолнечного масла - на 22,6%, жмыха и других твердых отходов соевого масла - в 2,2 раза, ячменя - на 24,5%, сои - на 14%, масла соевого - на 56,3%, масла подсолнечного - на 1,9%, табака и изделий из него - на 13,6%, а также продукции животноводства - на 5,7% (мяса и субпродуктов домашней птицы - на 15,3%, молока сгущенного - на 36 , 5%, меда - на 26,4%, яиц птицы - на 13,9%, живой КРС - на 34,5% и др.).

При этом объемы экспорта продукции растениеводства составили 93,1% всего экспорта сельхозпродукции, а животноводческой продукции - 6,9%.