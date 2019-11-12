БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.11.19 08:53

В украинскую армию поступили первые серийные ракеты "Ольха"

В украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха", закуплены 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба".

ракеты,ольха

Об этом со ссылкой на АрмияInform сообщает БизнесЦензор.

"В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение", – говорится в сообщении.

В 2019 запланированное завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Подчеркивается, что испытания пушки пока еще не произошло.

"В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства", – сказано в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100