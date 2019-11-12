Цены на нефть поднялись до $62,32 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (на 0,23%), до $62,32 за баррель. В понедельник контракт подешевел на на $0,33 (на 0,53%), до $62,18 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же вуремени дорожали в Нью-Йорке на $0,15 (на 0,26%), до $57,01 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,38 (на 0,66%), до $56,86 за баррель.

Торговые переговоры США и Китая будут наиболее "значимым триггером" для настроений на нефтяном рынке, полагают аналитики AxiTrader.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в случае, если ОПЕК+ не будут увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросла на 0,4% - до 454,3 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она поднялась на 0,2%.