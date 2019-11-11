Нацбанк оценил влияние укрепления курса гривни на цены

Об этом говорится в комментарии НБУ, передает БизнесЦензор.

"Фактические показатели ценовой динамики в целом соответствуют траектории прогноза Национального банка. Крепкий курс гривнт и падение мировых цен на энергоресурсы, даже несмотря на сужение предложения отдельных продуктов питания и расширение потребительского спроса, способствуют дальнейшему замедлению роста цен до цели 5% в 2020 году", – сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом измерении в октябре составила 5,8%.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальный давление на цены. Это проявлялось как через канал обменного курса, который был крепче, чем год назад, так и через улучшение инфляционных ожиданий всех групп респондентов", – отмечается в комментарии.

По оценке НБУ, благодаря укреплению гривни цены на непродовольственные товары снизились на 0,5% по сравнению с октябрем прошлого года. В частности подешевели автомобили, одежда и обувь, падение цен на компьютеры и бытовую технику углубилось, а цены на мебель, фармацевтическую продукцию, товары личного ухода и т.д. росли более низкими темпами.

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Также снизились темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки, несколько меньшими темпами росли цены на молочные и мясные продукты. В то же время ускорился рост цен на сырые продукты питания и стоимости услуг.

При этом продолжалось снижение темпов роста административно регулируемых цен (до 12,2% г/г) благодаря снижению стоимости природного газа для населения под влиянием соответствующих тенденций на мировых рынках. Цены на топливо также продолжили снижаться (на 13,5% г/г) вследствие как удешевления нефти на мировых рынках в предыдущие периоды, так и длительного сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в октябре 2019 года выросли на 0,7% после такого же роста в сентябре и снижения в предыдущие три месяца. В то же время в годовом измерении рост цен замедлился до 6,5% с 7,5% по итогам сентября.

В сентябре фактический показатель инфляции в 7,5% был ниже официального прогноза НБУ (7,7%).