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11.11.19 20:17

Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" при закупке электровозов

Филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Украинская железная дорога" 19 сентября заключил соглашение с компанией DB Engineering&Consulting GmbH (Германия) о предоставлении консультационных услуг по вопросам подготовки документации для проведения закупки электровозов на 3,35 млн грн.

Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" при закупке электровозов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, в этом году дочерняя фирма немецкой госкомпании Deutsche Bahn предоставит такие услуги по подготовке предложений для определения оптимальных условий закупки электровозов:

Цена услуг включает гонорар, сопутствующие расходы вроде суточных, оплаты проживания и перевозки персонала и т.д., а также оплату услуг субподрядчиков, если такие будут.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что тендеры уже дважды отменялись из-за нехватки участников, поскольку на них приходила только DB Engineering&Consulting GmbH.

Еще один тендер был отменен после отклонения обоих участников. Тогда DB Engineering&Consulting GmbH и ООО "Тендер-Гарант" отклонили из-за отсутствия ряда документов.

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