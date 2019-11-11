Россия разрешила поставки угля для "Метинвеста" Ахметова

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные о распределении квот Министерства экономического развития Российской Федерации, передает БизнесЦензор.

В целом предприятия холдинга заказали на ноябрь 709 тысяч тонн угля из России, но получили согласование только на 10% заказанного объема.

В частности, для Авдеевского коксохимического завода будет поставлен угольный концентрат производства компании "Воркутауголь". Непосредственным поставщиком со стороны России является компания "Северсталь менеджмент" Алексея Мордашова.

В марте 2019 года президент Петр Порошенко утвердил обновленный санкций список, в который было включено ПАО "Северсталь", управляющей компанией которой является "Северсталь менеджмент". Указ предусматривает блокировку активов в Украине и ограничения торговых операций. Санкции введены на три года.

В целом украинские предприятия получили подтверждение на поставку в ноябре 1,23 млн тонн российского угля.

Среди крупнейших импортеров – "Арселор Миталл" (321 тыс. тонн) и ПАО "Днепровский металлургический завод" Александра Ярославского (161 тыс. тонн)

В то же время "Никопольский завод ферросплавов" из группы "Приват" вообще не получил согласования на импорт угля несмотря на заявку в 51 тыс. тонн, а другое предприятие бизнес-группы – "Запорожский завод ферросплавов" получило согласование только на 2,5 тыс. тонн – четверть от заказанных 10 тысяч тонн.

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Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова, которой принадлежит в компании 71%, и "Смарт-холдинг" нардепа Вадима Новинского. Последнему в "Метинвесте" принадлежит 24% акций.

Ранее генеральный директор ДТЭК Рината Ахметова Максим Тимченко заявлял, что подконтрольное ДТЭК шахтоуправление "Обуховская" в Ростовской области РФ работает не на полную мощность из-за перебоев со сбытом угля.

Шахтоуправление добывает антрацит, часть которого поставлялась на Луганскую ТЭС ДТЭК. В то же время, компания уже длительное время не может получить разрешение на поставку угля на станцию, в связи с чем последняя работает одним блоком на природном газе.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская", так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.