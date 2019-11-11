"Нафтогаз" повысил цены на газ для населения на 15%

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что в этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме.

В НАК напомнили, что цена газа для населения сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении Кабмина от 3 апреля 2019 года №293 и действует до конца 2019 года.

Для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди четырех определенных правительством вариантов – цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. В ноябре наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Как сообщалось, в октябре НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения и других потребителей ПСО на 4,9%, по сравнению с уровнем сентября – до 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

В сентябре НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 3,4% (на 159,91 грн) по сравнению с августовской ценой – до 4 493,63 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и стоимости транспортировки).