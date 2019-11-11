"Укрэнерго" ограничило производство электроэнергии на ХAЭС из-за теплой погоды

Об этом заявил главный диспетчер АО "Укрэнерго" Виталий Зайченко в ответ на публикацию медиадиректора ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольги Кошарной в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Диспетчер не ограничил ХАЭС а приостановил дальнейшее дальнейшее нагрузки энергоблока на уровне 760 МВт (к сожалению, не успели это сделать при уровне мощности 700 МВт). Импорт ночью ограничен уже третьи сутки. Физически, из-за очень теплой погоды, система не может принять такой уровень базовой мощности АЭС. Для того, чтобы принять ночью пришлось бы полностью остановить как минимум три электростанции ТЭС ГК и получить проблемы с невозможностью покрыть максимум нагрузки. В предыдущей модели рынка эта ситуация называлась - несовместимый режим. При этом АЭС ограничивались ГП "Энергорынок", – написал Зайченко.

Также он отмети, что даже при отсутствии импорта "Энергоатом" не может продать всю электроэнергию – "это тот же несовместимый режим, и необходимо ограничение".

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" в ночь на 5 ноября впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК") из-за снижения потребления электроэнергии, вызванного теплым ноябрем. Согласно законодательству, всем ВЭС оплатят стоимость недовыработанной электроэнергии.

Уже на следующий день, 6 ноября, "Укрэнерго" также начало ограничение импорта электрической энергии, сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.