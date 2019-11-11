Услугой переноса мобильных номеров воспользовались 30 тысяч абонентов. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает БизнесЦензор.

В итоге "Vodafone Украина" потерял 12,49 тыс. абонетов, "Киевстар" – 11,8 тыс., lifecell – 5,49 тыс.

В то же время "Киевстар" получил 11,42 тыс. абонентов, lifecell – 9,28 тыс. номеров, "Vodafone Украина" – 8,74 тыс. номеров.

"Тримоб" и "Интертелеком" также привлекли больше, чем потеряли (639 и 155 абонентов соответственно).

По данным Украинского государственного центра радиочастот, по состоянию на 4 ноября подано 49,22 тыс. заявок на перенесение номера, из них 30,23 тыс. уже осуществлены (около 60% общего количества).

"Учитывая приведенное, НКРСИ инициирует мероприятия по разработке проекта изменений в Порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, которые будут направлены на упрощение процедуры получения указанной услуги", – отмечается в сообщении регулятора.

Напомним, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.