Налоговая служба разъяснила применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" третьей группы

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счета покупателя на счет продавца, такая операция не потребует применения РРО.

То же самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для последующего их зачисления на текущий счет продавца. Как пояснили в ГНС, в таком случае "срабатывает" освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 принятого закона.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего ее зачисления на текущий счет продавца", – пояснил Верланов.

Если же расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей упоминавшегося закона.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", – уточнил Верланов.

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Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре и подписанным президентом Владимиром Зеленским законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

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