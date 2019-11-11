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11.11.19 17:31

Налоговая служба разъяснила применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" третьей группы

Принятый Верховной Радой закон о расширении использования кассовых аппаратов (РРО) не повлияет на работу большинства предпринимателей, которые работают на третьей группе упрощенной системы налогообложения.

Налоговая служба разъяснила применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" третьей группы

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счета покупателя на счет продавца, такая операция не потребует применения РРО.

То же самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для последующего их зачисления на текущий счет продавца. Как пояснили в ГНС, в таком случае "срабатывает" освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 принятого закона.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего ее зачисления на текущий счет продавца", – пояснил Верланов.

Если же расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей упоминавшегося закона.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", – уточнил Верланов.

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Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре и подписанным президентом Владимиром Зеленским законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати

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