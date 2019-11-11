Первый в России плавучий LNG-терминал направили на загрузку американским газом, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов Refinitiv Eikon, передает БизнесЦензор.

По данным Refinitiv Eikon, 4 ноября судно вышло из порта Роттердама. Оно должно достигнуть LNG-терминала Sabine Pass в США 26 ноября, погрузка запланирована на 29 ноября, показали данные.

Пока неясно, куда пойдет танкер после погрузки в США. Американский LNG рассматривается как угроза доминирующему положению "Газпрома" на европейском газовом рынке, при этом ожидается, что его трубопроводные поставки газа в регион в этом году упадут с рекордного максимума в более чем 200 миллиардов кубометров в 2018 году.

Как отмечает агентство, погрузка американского сжиженного природного газа на плавучую регазификационную установку (ПРГУ) Маршал Василевский может создать щекотливую ситуацию для Путина и владельца судна, "Газпрома".

Читайте также: США запустили два новых завода по производству сжиженного газа

Как сообщалось, терминал, базировавшийся в Калининграде и призванный обеспечить поставки газа в регион, был арендован в августе у "Газпрома" австрийской OMV, поскольку трубопроводные поставки газа в Калининград пока находятся в безопасности.

Напомним, 8 января в Калининградской области РФ "Газпром" запустил первый в России LNG-терминал для приема сжиженного газа.

В момент официального запуска терминала глава "Газпрома" Алексей Миллер демонстрировал президенту РФ Владимиру Путину, что западный анклав РФ может быть полностью обеспечен газом с его помощью без трубопроводных поставок газа через Беларусь и Литву, временно прекратив поставки топлива по газопроводу.

По данным "Газпрома", финальный бюджет капитальных затрат по проекту превысил 60 млрд рублей складывается из 42 млрд рублей на береговые объекты и $295 млн на регазификационное судно. В 2008 году стоимость реализации проекта российские чиновники оценивали в 3,96 млрд рублей, что в 15 раз меньше, чем было потрачено на самом деле.

Строительство береговых объектов вел "Стройтранснефтегаз" близкого к Путину российского олигарха Геннадия Тимченко.