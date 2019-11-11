СБУ сообщила о подозрении Кривопишину по делу об аренде гостиницы "Экспресс" (обновлено)

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из региональных филиалов "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества по заниженной процентной ставке.

"Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева. Действия экс-руководителя привели к нанесению экономических убытков государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются иные факты противоправной деятельности злоумышленника", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины, экс-чиновнику объявлено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

По данным агентства Интерфакс-Украина, речь идет о бывшем начальнике Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексее Кривопишине.

Как сообщалось, в марте 2015 года совместная проверка Министерством инфраструктуры и Министерства внутренних дел подтвердила, что бывший глава Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин незаконно построил комплекс отдыха Olimpic village на земле, которая предназначалась для отдыха железнодорожников. При этом строительство проводили сами сотрудники железной дороги с использованием железнодорожных средств.

Комплекс был построен на 11 гектарах земли в с.Ходосовка, под Киевом. Раньше на этом месте была база, которая принадлежала государственному предприятию "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте".

Однако в 2010 году госпредприятие ликвидировали, а имущество ГП получило одноименное частное акционерное общество ПАО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте". ПАО "УЦОП" также принадлежит гостиница "Экспресс".

В 2001 году она была выделена из состава единого целостного имущественного комплекса, принадлежащего "Укрзализныце", и передана в аренду одноименному ЗАО "УЦОП", созданному членами трудового коллектива железнодорожной компании и позднее реформированному в ПАО "УЦОП".

Первым руководителем частного ПАО "УЦОП" значился Алексей Кривопишин, а первыми основателями "Солид Актив" были жена Алексея Кривопишина Любовь Белова и дочь Мария.

"Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" был создан в 1985 году, его основное направление деятельности – предоставление комплекса услуг в сфере пассажирских перевозок, в том числе принятие коллективных заявок на резервацию мест, услуг по оформление проездных билетов и документов, предзаказ спецвагонов для людей с ограниченной мобильностью.