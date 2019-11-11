Распродажа на AliExpress в "День холостяка" вызвала задержки в работе "Приватбанка"

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с началом распродаж на AliExpress зафиксирована значительная нагрузка на процессинг, в несколько раз превышающая стандартный объем до 30 тыс. платежей в минуту. Очередь платежей банк обрабатывает в максимально возможном тайминге", – сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, по данным "Укрпочты", количество заказов украинцев с китайской площадки AliExpress за 10 месяцев этого года выросла на 70%, что вывело Украину на второе место по темпам роста на маркетплейсе. По общей стоимости проданных товаров на AliExpress в 2019 году Украина вошла в первую 10-ку лучших стран мира