Кабмин поручил срочной найти нового управителя для арестованных ТЭЦ Дубневичей

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1040-р от 6 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документ принят с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в городах Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области, обеспечения стабильного прохождения в указанных населенных пунктах отопительного периода 2019/20 годов.

В частности, АРМА поручено определить нового управляющего имущественными комплексами Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей по переговорной процедуре, что обеспечит их надлежащее функционирование.

Кабмин также принял решением рекомендовать Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Антимонопольному комитету решить вопрос немедленного предоставления новому управляющему имущественными комплексами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ соответствующих разрешительных документов.

Правительство также приняло к сведению решение Львовского областного комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 октября о выделении средств из резервного фонда областного бюджета местным бюджетам Новояворовска и Нового Роздола для предотвращения возникновения в указанных городах чрезвычайной ситуации техногенного характера.

НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" поручено обеспечить поставки газа для указанных ТЭЦ в рамках возложенных правительством спецобязанностей.

Кроме того, "Нафтогаз" вместе с АРМА и Львовской областной государственной администрацией должны в недельных срок разработать и утвердить план мероприятий по восстановлению и обеспечению стабильного функционирования Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

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Как сообщалось, осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Летом 2019 года "Нафтогаз" заявлял, что общая задолженность "Гарант Энерго М" перед НАК составляла 313 млн грн, что ставит под угрозу начало отопитеьлного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле.

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

При этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управлениеНациональному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).