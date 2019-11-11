Цены на рынке электроэнергии 10 ноября пробили исторический минимум

Об этом сообщается в разделе Ежедневные результаты торгов на сайте ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Такого снижения цены не было с начала запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Предыдущий минимум наблюдался 4 ноября, когда цена РСВ в ОЭС Украины составляла 1392,42 грн/МВт*ч без НДС. Цена 10 ноября на 12,5% ниже предыдущего минимума 4 ноября.

Как сообщал БизнесЦензор, снижение цены на рынке электроэнергии в конце октября - начале ноября связано с теплой погодой, вводом в эксплуатацию двух блоков АЭС, которые ранее находились в плановом ремонте, увеличением выработки гсокомпании "Центрэнерго", импортом электроэнергии из России и Беларуси, а также - снижением потребления из-за остановки двух металлургических предприятий.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.