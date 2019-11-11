Импорт газа с начала года вырос на 46%, – "Укртрансгаз"

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, в том числе со стороны Словакии за 10 месяцев поступило 8,53 млрд куб. м газа, что на 51,3% больше, чем в январе-октябре 2018 года, Венгрии – 3,46 млрд куб. м (+19,1%), Польши – 1,31 млрд куб. м (+2,2 раза).

В частности, в октябре импорт составил 1,69 млрд куб. м газа, что на 57,3% больше, чем в аналогичным месяце 2018 года (1,08 млрд куб. м).

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3,46 млрд куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10,59 млрд куб. м.

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Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.