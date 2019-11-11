Украина договорилась об отмене ограничений количества авиарейсов с Катаром

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по иторам встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с президентом Администрации гражданской авиации Государства Катар Абдулы бин Насера Турки Аль-Субаей, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что подписание данного Протокола позволит либерализировать условия осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Катаром.

"Мы либерализуем воздушное сообщение между Украиной и Государством Катар. Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран", - подчеркнул Криклий.

Министр инфраструктуры также отметил, что заключение Протокола позволит обеспечить создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между нашими государствами, будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма и дальнейшему расширению географии полетов авиакомпаний.

С 2017 года Qatar Airways выполняет прямые ежедневные рейсы между Дохой и киевским аэропортом "Борисполь". Авиакомпания признана лучшей в мире в 2019 году по рейтингу Skytrax.