Минсельхоз США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно ноябрьскому отчету, опубликованному на сайте министерства, прогноз по производству украинской кукурузы снижен на 0,5 млн тонн – до 35,5 млн тонн, прогноз по экспорту этой культуры остался на уровне прогноза октября – 30 млн тонн.

USDA в ноябре улучшил прогноз производства ячменя в Украине на 0,3 млн тонн – до 9,5 млн тонн, прогноз по экспорту ячменя остался на уровне 4,8 млн тонн.

В целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине в ноябре повышен до 75,04 млн тонн (+0,14 млн тонн к прогнозу в октябре), экспорта – до 54,94 млн тонн (+0,5 млн тонн).

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

По состоянию на 8 ноября 2019 года и с начала 2019/2020 маркетингового Украина экспортировала 20,755 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 44,3% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.