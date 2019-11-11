Кабмин изменил требования к выбору банков для выплат зарплат бюджетникам

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №918 от 3 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, из требований к таким банкам исключен критерий, согласно которому а банке не должен был вводиться особый режим контроля за его деятельностью.

Кроме того, теперь право проводить выплаты бюджетникам будут только те банки, которые будут согласны обеспечить начисление процентов на остаток по текущему счету, по который будет производится выплата пенсии, пособия и заработной платы, в размере не менее 50% средневзвешенной процентной ставки по срочным депозитам физлиц по данным Национального банка.

Изменениями также урегулирован вопрос выплаты бюджетными учреждениями командировочных в безналичной форме.

Постановлением установлено, что уполномоченные банки, которые были определены победителями конкурса на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений и в двухмесячный срок не обеспечили выполнение новых требований, теряют право на обслуживание выплат бюджетникам.

Министерству финансов в двухмесячный срок поручено обеспечить проведение нового конкурсного отбора уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

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Как сообщалось, сейчас в перечне уполномоченных на выплаты бюджетникам 38 банков: "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "УкрСиббанк", "Идея Банк", "Креди Агриколь Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Банк Альянс", "Львив", "Инудстриалбанк", "МТБ Банк", "Пивденный", "Полтава-Банк", ПУМБ, "Восточно-украинский банк "Грант", "Юнекс Банк", "Коммерческий индустриальный банк", "Универсал Банк", АКБ "Радабанк", банк "Восток", "Мотор-Банк", "Аккордбанк", "Кристалбанк", "Сич", "Клиринговый дом", "Метабанк", МИБ, "Правэкс Банк", "ТАСкомбанк", "Укрбудинвестбанк", "Акцент-банк" и "Агропросперис Банк".

Министерство финансов ежеквартально контролирует выполнение банками критериев соответствия для выплат работникам бюджетных учреждений. По решению правительства, претендовать на обслуживание бюджетников могут все банки, не имеющие задолженности перед Государственной фискальной службой и Фондом гарантирования вкладов физических лиц, не подвергавшихся в течение шести месяцев до подачи документов взысканиям или ограничениям Национального банка и не включены в санкционные списки.