БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
11.11.19 21:00

Девять стран Евросоюза призвали ввести дополнительный налог на авиабилеты

Девять стран Европейского союза призвали в письме в адрес заместителя председателя Еврокомиссии, отвечающего за вопросы экологии, Франса Тиммерманса ввести всеобщий налог на авиацию.

Девять стран Евросоюза призвали ввести дополнительный налог на авиабилеты

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

По задумке инициаторов, среди которых министры финансов Германии, Франции, Нидерландов и Швеция, это должно стать платой за загрязнение окружающей среды и поставить все страны ЕС в одинаковые рамки.

Помимо этого, в качестве дополнительной аргументации указывается, что авиация не так обременена налогами по сравнению с другими видами транспорта. Отрасль освобождена от некоторых акцизов, а с международных авиарейсов не взимается НДС.

Германия ввела налог на авиабилеты еще в 2011 году, и теперь немецкая сторона предлагает распространить свой механизм в качестве примера на все страны ЕС.

Сейчас с вылетающих из Германии авиапассажиров взимается сбор в размере от 7,38 евро до 41,49 евро в зависимости от дальности рейса. Правительство страны предложило поднять его с 1 апреля 2020 года до 13,03-59,43 евро с одновременным снижением НДС на билеты на поезда дальнего следования с 19% до 7%.

С 1 апреля 2018 года Швеция ввела налог на авиабилеты, который составляет 60-400 крон (5,6-37,3 евро) в зависимости от дальности перелета.

Франция планирует ввести налог на авиацию с 2020 года. Предполагается, что с пассажиров эконом-класса будет взиматься сбор 1,5 евро при вылете в страны ЕС и 3 евро при вылете за пределы ЕС. Для пассажиров бизнес-класса этот сбор составит 9 евро и 18 евро соответственно.

Крупнейшая авиакомпания страны Air France заявила, что новый налог будет стоить ей более чем 60 млн евро в год, снизит ее возможности для инвестиций в более современные самолеты, меньше загрязняющие окружающую среду, и значительно ославит конкурентоспособность.

В Нидерландах новый налог на авиацию планируют запустить с 2021 года. Планируется, что сбор с каждого вылетающего пассажира составит 7 евро. Одновременно с этим страна хочет ввести налог на грузовые перевозки, которые выполняются авиатранспортом, в размере 3,85 евро с каждой тонны груза.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100