Путин признал сокращение расходов бюджета России на армию

Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с министрами, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"У нас идет общее сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, все-таки основной пик этой работы мы прошли", – сказал Путин.

По словам российского президента, сейчас необходимо обеспечить целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования.

"То же самое говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например к космодрому Восточный. Сто раз сказано было: "Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер". Нет: воруют сотнями миллионов", – добавил Путин.

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Как отмечает РБК, ранее генерал-полковник запаса Владимир Шаманов, экс-командующий ВДВ, ныне возглавляющий комитет Госдумы по обороне, раскритиковал предложенный правительством проект федерального бюджета, заявив, что правительство игнорирует потребности армии.

В 2019 году в бюджете на оборону были заложены большие расходы, чем в 2018 году, – 2,96 трлн руб. против 2,83 трлн руб. В эту сумму не входят средства, которые тратятся на военизированные структуры (например, Росгвардию), а также кредиты госбанков на исполнение гособоронзаказа и программы двойного назначения.

По оценке Института Гайдара, суммарные военные расходы России в 2018 году с учетом всех этих позиций составили почти 4,8 трлн руб. (около $74 млрд).

По оценке Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Россия в 2018 году потратила на оборону $61,4 млрд (3,9% ВВП). В абсолютном значении это меньше, чем было потрачено в 2017 году ($66,3 млрд), но доля оборонных расходов в ВВП страны в 2018 году оказалась выше. При этом Россия, по оценке SIPRI, впервые с 2006 года не вошла в пятерку ведущих стран по этому показателю.