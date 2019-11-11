"Укрнафта" начнет поставки дизтоплива для Минобороны

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Дочерняя компания "Укрнафты" победила в одном из четырех лотов на поставку 3,5 тыс. тонн. По трем остальным на 10,677 тыс. тонн - компания "Торум".

"Укрнафта" выиграла с ценой 25 309 грн/т, "Торум" - с ценами 24 700 и 24 970 грн/т. По данным "Консалтинговой группы А-95", 11 ноября средняя рыночная цена зимней марки ДТ составляла 24 860 грн/т, а с учетом поправки на качество арктических марок в размере $50/т - рыночная цена закупаемого Минобороны ДТ-Арк равна примерно 26 100 грн/т.

ООО "Укрнафта-Постач" участвовала в тендере в качестве комиссионера "Укрнафты". Договор комиссии между материнской и дочерней компаниями был заключен 30 октября сроком на один год.

Летом 2019 года группа "Приват" предприняла попытку стать поставщиком дизельного и авиационного топлива для Министерства обороны, но на соответствующих тендерах компания "Укртатнафта" либо не была допущена к торгам, либо проиграла конкуренцию другим поставщикам.

На новый тендер по дизельному топливу место "Укртатнафты" заняла аффилированная компания "Укрнафта-Постач" с ресурсом производства Кременчугского НПЗ.

Членом наблюдательного совета "Укрнафты" с апреля этого года является Павел Загороднюк - отец действующего министра обороны Андрея Загороднюка.

Как сообщалось, ООО "Укрнафта-Постач" создано в октябре путем реорганизации другой дочерней компании "Укрнафты", которая изначально должна была участвовать в аукционах на новые месторождения. Эту компанию в октябре возглавила Юлия Дегтярева - бывший замкоммерческого директора "Сокар Украина" и менеджер агрохолдинга "Астарта".

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 млн до 1,4 млн тонн, газа - в три раза, с 3,3 млрд до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2019 года долг "Укрнафты" по налогам, с учетом штрафов и пеней, оценивался в 32 млрд грн.