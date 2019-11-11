Продажа билетов "Укрзализныци" на поезда через интернет выросла до 60%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

На конец октября уже 60% билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

"С момента внедрения онлайн-продажи билетов в 2009 году через интернет уже оформлено почти 117 млн илетов. Ежегодно мы наблюдаем увеличение популярности этой услуги. Так, еще год назад через интернет покупало 50% наших клиентов, а в 2017-м - 41%", - отметил Кравцов.

Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения в сочетании с Польшей, а также поезд "Четыре столицы" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, который обязательно необходимо обменять в железнодорожной кассе Украины на обычный билет.