Массовое увольнение районных чиновников не повлияет на качество услуг, – Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время Согласительного совета в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Изменения, которые нами предложены, базируются на функциональном анализе райгосадминистраций, облгосадминистраций. Там давно есть функции, которые не выполняются, но на бумаге числятся. Поэтому те сокращения, которые мы предлагаем, никоим образом на качестве административных услуг не отразятся. А средства, которые мы сэкономим, будем направлять на улучшение работы", – подчеркнул Гончарук.

Премьер добавил, что соответствующие изменения призваны уменьшить неэффективность процессов, которые имеют сегодня место во многих государственных и местных органах.

"У нас избыточное количество функций возложено сегодня на органы государственной власти. Мы сокращаем не людей, мы сокращаем функции", – отметил Гончарук.

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По словам главы правительства, Кабмин утвердил стандарты предоставления админуслуг и они должны соблюдаться.

"Есть определенные стандарты, которые мы записали: время пребывания в очереди, время рассмотрения документов, определение 50 приоритетных административных услуг, которые предоставляются гражданам", – подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 3 ноября принял решение сократить предельную численность работников райгосадминистраций (РГА), пояснив это тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальных общин.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что Кабмин планирует сократить 18,45 тыс. сотрудников районных государственных администраций.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству сократить расходы на содержание государственных служащих на 10%.