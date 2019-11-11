Запасы угля на складах ТЭС достигли 2 миллионов тонн

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 442,3 тыс. тонн, что на 14% (54,1 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и на 80% (196,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1,55 млн тонн, что на 15% (202,2 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и на 4% (на 60,5 тыс. тонн) больше чем годом ранее.

В тоже время запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 4,7% (на 9,2 тыс. тонн) – до 186,1 тыс. тонн, что ниже прошлогодних на 8,46% ( на 17,2 тыс. тонн).

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.