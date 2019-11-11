Рада рассмотрит госбюджет на 2020 год в четверг, – Разумков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Разумков на заседании согласительного совета заявил, что парламентарии планируют принять проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" уже в этот четверг.

"Я обращаюсь к комитету по вопросам бюджета, чтобы они на своем заседании внимательно рассмотрели и проанализировали поданный правительством проект бюджета на предмет учета тех бюджетных выводов Верховной Рады, которые были предложены к бюджету на 2020 год, и предоставили вывод комитета народным депутатам Украины для того, чтобы, скорее всего в четверг, мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - заявил Разумков.

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Как сообщалось, 3 октября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.

В том числе доходы общего фонда составят 965,91 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн, увеличение по общему фонду запланировано на 11,92 млрд грн и по специальному фонду – на 2,26 млрд грн.