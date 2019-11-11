Рада планирует принять госбюджет в четверг, – Разумков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Разумков на заседании согласительного совета заявил, что парламентарии планируют принять проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" уже в этот четверг.

"Я обращаюсь к комитету по вопросам бюджета, чтобы они на своем заседании внимательно рассмотрели и проанализировали поданный правительством проект бюджета на предмет учета тех бюджетных выводов Верховной Рады, которые были предложены к бюджету на 2020 год, и предоставили вывод комитета народным депутатам Украины для того, чтобы, скорее всего в четверг, мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - заявил Разумков.

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 18 октября Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.