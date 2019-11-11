Украинцы стали вторыми в мире по росту количества заказов на AliExpress

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрпошта" сообщает БизнесЦензор.

"По общей стоимости проданных товаров на AliExpress в 2019 году Украина вошла в первую 10-ку лучших стран мира. По общей стоимости проданных товаров на AliExpress в 2019 году Украина вошла в ТОП-10 стран мира", - сообщает "Укрпошта".

"Укрпошта" за 3 квартала 2019 года доставила из Китая более 20 млн отправлений, и большинство из них - это товары из интернет-магазинов. Их заказывают украинцы в возрасте 24-35 лет, более половины из которых осуществляют покупки товаров на AliExpress через смартфон.

По данным платформы, самые популярные товарные категории: "телефоны и аксессуары", "электроника", "автотовары".

Товары с AliExpress наибольшим спросом пользуются среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. 56% заказанных украинцами посылок из Китая "Укрпочта" доставила именно в эти регионы.