Россия сократила доходы от экспорта нефти на 4%

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

При этом физический объем вырос на 3,3%. В сфере ТЭК возрос объем экспорта электроэнергии (13%), бензина (7,3%), угля (4,9%).

Положительное внешнеторговое сальдо России за девять месяцев 2019 года сократилось на 11% — до $133,3 млрд. Экспорт упал на 4,8%, импорт увеличился на 0,5%. Внешнеторговый оборот уменьшился на 2,9%.

Крупные доли в составе экспорта: топливно-энергетические товары — 63,4% (аналогичный период прошлого года — 64,7%); металл и изделия из него — 9,3% (было 10%); продукция химической промышленности — 6,4% (было 6,1%); машины и оборудование — 5,9% (было 5,7%); продовольственные товары и сырье для их производства — 5,6% (было 5,4%).

По экспорту металла сокращаются поставки чугуна (19,9%), проката плоского из железа и нелегированной стали (15,2%), полуфабрикатов из железа нелегированной стали (7,9%).

Экспорт легковых автомобилей увеличился на 27%, грузовых — на 4,5%. В стоимостном выражении он вырос на 32,6% и на 14,1% соответственно.

Основные торговые партнеры России: Китай — $79 млрд (рост на 0,5%); Германия — $38,5 млрд (снижение на 12,7%); Нидерланды — $37,3 млрд (рост на 10,6%); Турция — $19,6 млрд (рост на 1,5%); США — $19,4 млрд (рост на 7,7%).