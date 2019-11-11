Медиа-группа Ахметова запустит третий футбольный телеканал

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Презентовать концепцию полного семейства каналов мы планируем несколько позже, примерно, через один месяц. Естественно, что при расширении линейки футбольного продукта, контент распределится на три канала", – прокомментировал планы МГУ директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

По его словам, в данный момент программная политика телеканала "Футбол 3" находится в детальной разработке, с контрагентами подписываются соглашения о новом контенте, его станет больше.

Телеканал будет доступен в кабельных сетях, спутниковой платформе Xtra.tv и на ОТТ-платформе OLL.TV.

МГУ запустила телеканал "Футбол" в 2008 году, а в 2011 году дополнила его телеканалом "Футбол+", которые после ребрендинга в 2013 году стали телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2".

Как сообщалось, в декабре 2019 года Media Group Ukraine (Киев) запустит информационный телеканал "Украина 24".

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.